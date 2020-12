Borse UE in rialzo assieme a Piazza Affari. Occhi puntati su Fed (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Seduta positiva per Piazza Affari e gli altri Eurolistini, che si allineano alle ottime performance di Wall Street e dei mercati asiatici, sull’attesa degli effetti dei vaccini e dei nuovi piani di stimolo (monetari e fiscali). I riflettori oggi sono puntati sulle decisioni della Fed. Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,22. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +108 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,49%. Nello scenario borsistico europeo su di giri Francoforte (+1,64%), andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +1,15%, ben impostata Parigi, che segna un forte rialzo dello 0,84%. Bene anche il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,73% sul FTSE MIB. Tra ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Seduta positiva pere gli altri Eurolistini, che si allineano alle ottime performance di Wall Street e dei mercati asiatici, sull’attesa degli effetti dei vaccini e dei nuovi piani di stimolo (monetari e fiscali). I riflettori oggi sonosulle decisioni della Fed. Seduta in lieveper l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,22. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +108 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,49%. Nello scenario borsistico europeo su di giri Francoforte (+1,64%), andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +1,15%, ben impostata Parigi, che segna un fortedello 0,84%. Bene anche il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,73% sul FTSE MIB. Tra ...

