Bon Nâdal. Craut e muset, la versione friulana di lenticchie e cotechino (Di mercoledì 16 dicembre 2020) "A Sant'Andree il purcit su la bree". Ogni anno, nel giorno di Sant'Andrea appunto, si celebra l'antica arte del norcino, quella del purcitar nel dialetto friulano, un mestiere molto importante per l'economia domestica contadina. Un giorno di convivialità, tra simbolismi e riti, in cui il sacrificio dell'animale era un momento di festa e prosperità per tutta la famiglia che doveva fare provviste in prossimità del freddo inverno. "Dal purcit no si bute vie nuje": tutte le parti del maiale, infatti, venivano impiegate per diversi usi culinari tra salame, prosciutto, pancetta, lardo, coppa, salsiccia, maialino e cotechino, quest'ultima una delle specialità cucinate proprio nel periodo natalizio. Tra le preparazioni tipiche di queste feste, ogni tavola friulana avrà il suo Craut e muset, un contorno stufato di influenza ...

