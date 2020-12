Big G sotto mentite spoglie: l’ascesa di un nuovo ordine mondiale tecnologico. Cosa ci aspetta? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La mattina di lunedì 15 dicembre 2020, Google ha subito una grave interruzione a livello mondiale in cui tutti i suoi servizi si sono bloccati, inclusi Nest, Google Calendar, Gmail, Documenti, Hangouts, Maps, Meet e YouTube e soprattutto Classroom, dove oggigiorno molti studenti sono obbligati alla didattica a distanza, rendendo impossibile il preoseguimento delle lezioni online. L’interruzione è durata solo un’ora, ma è stato un agghiacciante promemoria di quanto il mondo sia diventato dipendente dalle tecnologie connesse a Internet per fare di tutto, dallo sbloccare le porte e alzare la temperatura all’accesso ai file di lavoro, all’invio di e-mail e alle telefonate. Ogni giorno che passa, le persone cadono sempre più sotto l’incantesimo di comunità virtuali guidate dalla tecnologia, realtà virtuali e comodità virtuali gestite da macchine ... Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La mattina di lunedì 15 dicembre 2020, Google ha subito una grave interruzione a livelloin cui tutti i suoi servizi si sono bloccati, inclusi Nest, Google Calendar, Gmail, Documenti, Hangouts, Maps, Meet e YouTube e soprattutto Classroom, dove oggigiorno molti studenti sono obbligati alla didattica a distanza, rendendo impossibile il preoseguimento delle lezioni online. L’interruzione è durata solo un’ora, ma è stato un agghiacciante promemoria di quanto il mondo sia diventato dipendente dalle tecnologie connesse a Internet per fare di tutto, dallo sbloccare le porte e alzare la temperatura all’accesso ai file di lavoro, all’invio di e-mail e alle telefonate. Ogni giorno che passa, le persone cadono sempre piùl’incantesimo di comunità virtuali guidate dalla tecnologia, realtà virtuali e comodità virtuali gestite da macchine ...

