Vaccino Pfizer, Bild: 'Via libera prima di Natale'. Ma Ema frena: 'Pronto il 29 dicembre' (Di martedì 15 dicembre 2020) L'agenzia sarebbe pronta ad accordare l'autorizzazione al anti sviluppato dalla Pfizer-BioNTech già il 23 dicembre. Lo scrive la Bild on line citando fonti europee e del governo tedesco. Le ... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020) L'agenzia sarebbe pronta ad accordare l'autorizzazione al anti sviluppato dalla-BioNTech già il 23. Lo scrive laon line citando fonti europee e del governo tedesco. Le ...

RobTallei : La Bild scrive che l'EMA anticiperà al 23 dicembre l'approvazione del vaccino Pfizer. - trash_italiano : DOPO LA MACCHINA DELLA VERITÀ DELL’ALABAMA, IL VACCINO PFIZER DA NEW YORK ?? #noneladurso - SkyTG24 : Un'infermiera di #NewYork ha ricevuto in diretta televisiva la prima dose del #vaccino anti #Covid_19 prodotto da P… - BlueRos70 : RT @sabrimaggioni: Dott.Michael Yeadon ex vice presidente e capo scienziato della Pfizer: “Non si vaccinano persone che non sono a rischio… - gabriellaparisi : #Coronavirus oggi. Conte: restrizioni in arrivo per le feste. #Vaccino #Pfizer verso via libera Ema prima di… -