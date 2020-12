Sanremo 2021, l’annuncio di Amadeus sorprende tutti: “Avevo l’imbarazzo..” (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo aver ascoltato più di 300 brani per Sanremo 2021, Amadeus fa una confessione. I Big in gara saranno molti in più, aveva l’imbarazzo della scelta. Il conduttore di Sanremo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo aver ascoltato più di 300 brani perfa una confessione. I Big in gara saranno molti in più, avevadella scelta. Il conduttore di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

apartetae : 26 big questo sanremo inizia nel 2021 e finisce nel 2023 #Sanremo2021 - chenesannotutti : Io che fingerò di essere sorpresa giovedì sera nel vedere Ermal tra i concorrenti di Sanremo 2021 ?? - MottolaIvana : @Sanremo_2021 La nostra ansia, per giovedì sera è indecifrabile??.?? Non vediamo l'ora che arrivi giovedì sera ???? - clikservernet : Sanremo 2021, ecco come sarà: tutto quello che c’è da sapere (i big in gara non sono 20 ma 26) - Noovyis : (Sanremo 2021, ecco come sarà: tutto quello che c’è da sapere (i big in gara non sono 20 ma 26)) Playhitmusic - -