Riccardo Calafiori rinnova con la Roma fino al 2025 (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo varie indiscrezioni che si sono succedute nelle ultime ore, arriva l’ufficialità: Calafiori ha prolungato l’accordo con la Roma. Il club giallorosso lo ha comunicato sul proprio sito con queste parole: “AS Roma è lieta di annunciare che Riccardo Calafiori ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025“. L’esterno giallorosso, classe 2002, ha trovato il suo primo gol nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League all’Olimpico contro lo Young Boys. Cosa ha detto Riccardo Calafiori? Queste le parole di Calafiori: Il rinnovo significa tantissimo per me, penso significhi molto per ogni ragazzo cresciuto qui con la passione per la Roma e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo varie indiscrezioni che si sono succedute nelle ultime ore, arriva l’ufficialità:ha prolungato l’accordo con la. Il club giallorosso lo ha comunicato sul proprio sito con queste parole: “ASè lieta di annunciare chehato il proprio contratto con il Clubal 30 giugno“. L’esterno giallorosso, classe 2002, ha trovato il suo primo gol nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League all’Olimpico contro lo Young Boys. Cosa ha detto? Queste le parole di: Il rinnovo significa tantissimo per me, penso significhi molto per ogni ragazzo cresciuto qui con la passione per lae ...

