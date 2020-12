Recovery | Renzi | ' Draghi invita a non sprecare opportunità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Sempre bello leggere le riflessioni di Mario. L'ex Presidente della BCE, in questo intervento ripreso sul 'Corriere della Sera' da Federico Fubini, ci richiama a una visione seria e intelligente del futuro delle imprese, dei posti di lavoro, del debito pubblico. Ed evidenzia la necessità di predisporre un Next Generation UE di grande qualità. Abbiamo una gigantesca, sembra dire: non sprechiamola. Analisi davvero condivisibile". Lo scrive Matteonella sua Enews.