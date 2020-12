Peugeot svela i dettagli della sua Hypercar

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 15 dicembre 2020)affila le armi per tornare a Le Mans, nella nuova classe. La casa di Velizy ha annunciato quest’anno il suo grande rientro alla 24 ore più famosa del mondo, abbracciando la nuova categoria che nel 2022 prenderà il postoLMP1. In queste ore, la casa del Leone hato l’apparato propulsivo del suo nuovo bolide. Il motore è un V6 biturbo, accoppiato con un sistema ibrido. L’impianto è realizzato in collaborazione con la Total, che quest’anno celebra 25 anni di partenariato con. I primi testinizieranno a metà del 2021. L’obiettivo è di presentarsi al via dell’edizione 2022, dove la casa francese conta tre vittorie e mille battaglie con rivali del calibro di Audi e Porsche. Com’è fatto il propulsore ...