Nessun vincitore nel ‘derby' dei fratelli Inzaghi È 1-1 tra Benevento e Lazio

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Il derby tra ifinisce in parita'., allenati rispettivamente da Filippo e Simone, segnano un gol a testa dando vita a una partita ricca di occasioni e capovolgimenti di fronte. I biancocelesti sono passati in vantaggio con un tocco volante di Ciro Immobile, lesto a girare alle spalle di Montipò, al 25' del primo tempo, un cross di Milinkovic Savic. Il pareggio dei campani arriva a pochi secondi dalla fine del primo tempo grazie a un sinistro di prima intenzione di Schiattarella su azione di calcio d'angolo. Il centrocampista giallorosso sara' poi espulso, nei minuti di recupero del secondo tempo, per un intervento scomposto nei confronti dello stesso Immobile. La formazione di Simoneha mantenuto per lunghi tratti il pallino del gioco cercando di ...