Muore lanciandosi nel vuoto | la moglie gli passa sopra con la macchina

Leggi su chenews

(Di martedì 15 dicembre 2020) Si suicidaneldal box auto, poi il tragico ritrovamento dellain una tragica circostanza. Si era precedentemente lanciato nel, morendo sul colpo, il settantasettenne di Origgio, in provincia di Varese. Non ci sono ancora ragioni plausibile per delineare come mai l’uomo abbia effettuato un gesto così estremo, non dava in questi giorni segnali che potessero far pensare qualcosa del genere. L’allarme è scattato verso le 10 di mattina, quando il centralino del 118 ha ricevuto una telefonata per ciò che inizialmente si credeva essere un investimento di persona. LEGGI ANCHE >>> L’ambulanza non arriva, neonata: Mezz’ora per arrivare non è poi così tanto LEGGI ANCHE >>> Ambulanza non arriva causa covid: Continuavo a scaldarla, mi è ...