Missione: rilanciare lo shopping. Una settimana di sosta gratuita. Tanta gente in centro ma gli acquisti non decollano (Di martedì 15 dicembre 2020) SENIGALLIA - Una settimana di sosta gratuita in centro storico per dare ulteriore slancio allo shopping natalizio. È la proposta che arriverà in Giunta, già discussa ieri pomeriggio da sindaco e ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 15 dicembre 2020) SENIGALLIA - Unadiinstorico per dare ulteriore slancio allonatalizio. È la proposta che arriverà in Giunta, già discussa ieri pomeriggio da sindaco e ...

SENIGALLIA - Una settimana di sosta gratuita in centro storico per dare ulteriore slancio allo shopping natalizio. È la proposta che arriverà in Giunta, già discussa ... Basket serie B, missione Monopoli per Mastria sport Academy

Basket serie B, missione Monopoli per Mastria sport Academy

Giorno di vigilia in casa Mastria Sport Academy. I giallorossi domani saranno impegnati alle ore 18.00 al palazzetto Melvin Jones di Monopoli affronteranno i padroni di casa dell'Action Now.