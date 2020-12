Meghan Markle in diretta sulla Cnn: il suo discorso a sorpresa sugli “eroi silenziosi” (Di martedì 15 dicembre 2020) Una mano a spostare dolcemente un ciuffo di capelli sopra l’orecchio, la camicetta viola chiaro smossa dal vento californiano che fa pendant con la lavanda alle sue spalle, la voce morbida e calma che incute serenità e pacatezza. Meghan Markle ha piazzato un discorsetto di due minuti secchi secchi all’interno del programma degli eroi dell’anno targato Cnn. Parole che sono state semplicemente un balsamo per tutti gli “eroi silenziosi” che hanno combattuto le conseguenze del Coronavirus. Meghan l’ha voluta impostare così. Nessuna retorica per chi di mestiere già contribuisce a mantenere in piedi la società con il suo duro ma naturale ruolo lavorativo – medici, infermieri, operatori sanitari tutti – , ma un plauso preciso verso quelle “persone che si sono alzate in piedi e si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Una mano a spostare dolcemente un ciuffo di capelli sopra l’orecchio, la camicetta viola chiaro smossa dal vento californiano che fa pendant con la lavanda alle sue spalle, la voce morbida e calma che incute serenità e pacatezza.ha piazzato un discorsetto di due minuti secchi secchi all’interno del programma deglidell’anno targato Cnn. Parole che sono state semplicemente un balsamo per tutti gli “” che hanno combattuto le conseguenze del Coronavirus.l’ha voluta impostare così. Nessuna retorica per chi di mestiere già contribuisce a mantenere in piedi la società con il suo duro ma naturale ruolo lavorativo – medici, infermieri, operatori sanitari tutti – , ma un plauso preciso verso quelle “persone che si sono alzate in piedi e si sono ...

