Maria De Filippi apre ad Amazon

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 15 dicembre 2020)DeDenon parla mai a caso né a sproposito. Anche per questo fa piuttosto rumore la sua apertura ad, dove traslocherebbe volentieri il talent Amici, ripartito in queste settimane con la ventesima edizione. “Non vedo perché no. Al momento non c’è nulla, ma penso che sarebbe un bene per me, per Amici, per Mediaset. La tv generalista deve imparare a convivere con queste realtà perché si rivolgono a un pubblico diverso. Io mi stupisco che i ragazzi guardino i miei programmi perché ormai hanno un modo diverso di fruire la tv” ha dichiarato la conduttrice al Corriere della Sera. D’altronde, Amici è sì un punto fermo di Mediaset, ma è anche l’unica occasione che ha visto la De‘impegnata’ altrove. Negli ultimi anni c’è stata infatti la ...