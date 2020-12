L' Italia arancione e rossa a Natale 2020?

repubblica : Natale e Capodanno, il governo valuta nuova stretta per otto giorni: Italia zona rossa o arancione nei festivi - tg2rai : #COVID19, le possibili nuove restrizioni per il periodo di #Natale. 2 le principali ipotesi: un'Italia interamente… - Agenzia_Ansa : #Covid: il governo valuta Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi #ANSA - infoitinterno : Italia rossa o arancione a Natale, il Cts: “Inasprire le misure e aumentare i controlli” - albo_interista : RT @BeppeMarottaMa1: Rt a 0.8, morti del periodo dove l'Italia era zona arancione e rossa, a dimostrazione che la storiella dello shopping… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia arancione

Mezzo governo è rimasto spiazzato dalla riapertura di un dossier che veniva considerato chiuso. Domani nuovo giro di incontri, con il parere del Cts in mano ...In queste ore il governo è al lavoro per adottare nuove misure restrittive per le festività natalizie. Solo pochi giorni fa, molte regioni, fra cui la Lombardia, erano tornate in zona gialla assaporan ...