Lazio | Inzaghi | “Siamo stanchi | ma dovevamo chiuderla nel primo tempo Luis Alberto…”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il mister della, Simone, analizza il pareggio ottenuto contro il Benevento allenato dal fratello Filippo: "Abbiamo provato a vincere la partita in tutte le maniere - spiega il mister laziale ai microfoni di Dazn - , nelnonprendere quel gol, anzi, avremmo dovuto raddoppiare. Il Benevento è una squadra in salute, sempre compatta e difficile da affrontare. Noi, ci mancano energie sia fisiche che mentali, ma non si può andare al riposo sull'1-1 dopo ungiocato come abbiamo fatto noi oggi.Alberto? Ha fatto una grande gara, non dimentichiamo che era fermo dal match di Brugge. A volte ha sbagliato l'ultima scelta ma sono soddisfatto della sua ...