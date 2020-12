L’assassino di Twitter condannato a morte in Giappone, ha smembrato 9 persone (Di martedì 15 dicembre 2020) L’assassino di Twitter è stato condannato a morte. E’ questo il nome con cui è ormai famoso alla cronaca il 30enne Takahiro Shiraishi. Pluriomicida. I social network sono un posto incredibile dove succede davvero di tutto. Mediante i social, infatti, possiamo riprendere i contatti con delle persone del passato, ma anche fare nuove amicizie. Informarsi, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 15 dicembre 2020)diè stato. E’ questo il nome con cui è ormai famoso alla cronaca il 30enne Takahiro Shiraishi. Pluriomicida. I social network sono un posto incredibile dove succede davvero di tutto. Mediante i social, infatti, possiamo riprendere i contatti con delledel passato, ma anche fare nuove amicizie. Informarsi, L'articolo proviene da Inews.it.

