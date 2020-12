La verita? su Giulio Regeni e? un diritto: l’Italia smetta subito di vendere armi all’Egitto (di Alessandro Di Battista) (Di martedì 15 dicembre 2020) Maduro, Erdogan, al-Sisi. Politici molto diversi tra loro, come è diverso il trattamento che a loro viene riservato. Maduro viene descritto come un feroce dittatore. Su Erdogan i giudizi sono ambigui, tuttavia gode di una sostanziale immunità da parte della comunità internazionale in quanto la Turchia è membro NATO e ha rapporti conflittuali con la Russia di Putin e la Siria di Assad. Abdel Fattah al-Sisi è un intoccabile. A lui tutto è perdonato. Matteo Renzi, che a parole fa il paladino dei diritti umani, lo definì addirittura “un grande statista” quando era presidente del Consiglio. Quattro giorni fa, nelle stesse ore in cui i pm di Roma stavano finendo di scrivere l’atto di chiusura delle indagini sull’assassinio di Giulio Regeni, all’Eliseo di Parigi, Macron conferiva ad al-Sisi la Grande Croce della Legion d’Onore della République, la più alta ... Leggi su tpi (Di martedì 15 dicembre 2020) Maduro, Erdogan, al-Sisi. Politici molto diversi tra loro, come è diverso il trattamento che a loro viene riservato. Maduro viene descritto come un feroce dittatore. Su Erdogan i giudizi sono ambigui, tuttavia gode di una sostanziale immunità da parte della comunità internazionale in quanto la Turchia è membro NATO e ha rapporti conflittuali con la Russia di Putin e la Siria di Assad. Abdel Fattah al-Sisi è un intoccabile. A lui tutto è perdonato. Matteo Renzi, che a parole fa il paladino dei diritti umani, lo definì addirittura “un grande statista” quando era presidente del Consiglio. Quattro giorni fa, nelle stesse ore in cui i pm di Roma stavano finendo di scrivere l’atto di chiusura delle indagini sull’assassinio di, all’Eliseo di Parigi, Macron conferiva ad al-Sisi la Grande Croce della Legion d’Onore della République, la più alta ...

