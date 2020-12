GFVIP | Pierpaolo dopo l’addio a Elisabetta il commovente incontro con Ariadna Romero

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) Puntata emozionante quella andata in onda ieri del Grande Fratello Vip che si sta preparando a festeggiare le feste di fine anno insieme al pubblico che per ragioni legate all’emergenza pandemica sarà costretto in casa. Protagonisti i vipponi che stanno vivendo giorni diversi dove alternano la gioia alla tristezza. Meno votata dal pubblico Maria Teresa Ruta che non esce ma va direttamente al televoto della prossima settimana, Signorini annuncia poi l’entrata nella casa nelle prossime puntate di altri vip che proveranno ad animare il reality. Immancabile e previsto il confronto traPetrelli eGregoraci che è entrata nella casa di Cinecittà per chiarire la situazione con l’ex velino. L’ultima volta i due si sono lasciati con una lite e la cosa ha fatto soffrire entrambi. Attraverso un vetro Eli esi sono ...