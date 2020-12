GF Vip, Signorini vuota il sacco: perché Ginevra Lamborghini non entra nella casa (Di martedì 15 dicembre 2020) GF Vip, Alfonso Signorini ha rivelato il vero motivo per cui Ginevra Lamborghini non ha più voluto varcare la famosa soglia rossa. Al GF Vip sarebbe dovuta entrare Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, ma all’ultimo minuto lei ha dato buca Alfonso Signorini. In molti si sono chiesti per quale motivo lei avesse scelto di non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 dicembre 2020) GF Vip, Alfonsoha rivelato il vero motivo per cuinon ha più voluto varcare la famosa soglia rossa. Al GF Vip sarebbe dovutare, sorella di Elettra, ma all’ultimo minuto lei ha dato buca Alfonso. In molti si sono chiesti per quale motivo lei avesse scelto di non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - BITCHYFit : Ginevra Lamborghini fuori dal cast del GF Vip, Signorini spiega perché e lei non reagisce bene - CheDonnait : Signorini svela il VERO motivo, anzi motivi, per cui Ginevra Lamborghini ha dato buca al #GFVIP. - Sabrina16278490 : @Martina05589390 ?????????????? fanno i vip perchè Signorini è il loro amichetto - blogtivvu : #GFVip si allunga fino al 15 marzo? Signorini svela la data ma il web capisce altro -