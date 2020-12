Coronavirus | Conte | ' messi a dura prova | vigilare e non abbassare guardia'

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "La crisi pandemica ha sconvolto l'economia, la società e ci sta mettendo a, occorrenonla soglia di attenzione". Così il premier Giuseppe, in videocollegamento con l'assemblea Coldiretti.

Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico durante la riunione con il premier Giuseppe Conte ha suggerito di rafforzare le mis… - RADIOBRUNO1 : Germania, Londra e Olanda hanno scelto la linea dura #Germania #Londra #Olanda #NewYork #Italia #COVID19 #Natale… - lostandsleepy_ : nel 2020 abbiamo avuto 60k in più che nell'anno precedente @sole24ore - infoitinterno : Coronavirus: Conte, 'a Natale necessaria nuova stretta' - infoitinterno : Coronavirus Natale, il Governo ha deciso: l’annuncio del premier Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "La crisi pandemica ha sconvolto l'economia, la società e ci sta mettendo a dura prova, occorre vigilare non abbassare la soglia di attenzione". Così il premier Giuseppe ...Secondo quanto ipotizzato in queste ore, sembra che non ci sarà alcun Natale quest'anno, con coprifuoco alle 18 e Italia zona rossa.