Cgil-Cisl-Uil: Fiumicino e Ciampino al collasso (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – “Contrazione dei passeggeri nei due aeroporti del 70%, stime di ripresa nel 2022-23. A rider, driver e magazzinieri pochi riconoscimenti e forti carichi di lavoro. Necessario ripensare i paradigmi di mobilita’ e intervenire efficacemente, non si puo’ attendere oltre. Alla luce della pandemia, gli scali di Fiumicino e Ciampino chiuderanno l’anno con una contrazione dei passeggeri superiore al 70%.” “Numeri a cui vanno sommate le previsioni dell’International Air Transport Association e dell’International Consolidated Airlines Group, che parlano di una ripresa del settore aereo a partire dal 2022-23.” “Al contempo, alla crescita esponenziale dell’e-commerce e dell’attivita’ di delivery’, che hanno ‘stressato’ la distribuzione urbana, non corrispondono ancora adeguati livelli di tutela in termini salariali, di sicurezza e diritti riconosciuti. Per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – “Contrazione dei passeggeri nei due aeroporti del 70%, stime di ripresa nel 2022-23. A rider, driver e magazzinieri pochi riconoscimenti e forti carichi di lavoro. Necessario ripensare i paradigmi di mobilita’ e intervenire efficacemente, non si puo’ attendere oltre. Alla luce della pandemia, gli scali dichiuderanno l’anno con una contrazione dei passeggeri superiore al 70%.” “Numeri a cui vanno sommate le previsioni dell’International Air Transport Association e dell’International Consolidated Airlines Group, che parlano di una ripresa del settore aereo a partire dal 2022-23.” “Al contempo, alla crescita esponenziale dell’e-commerce e dell’attivita’ di delivery’, che hanno ‘stressato’ la distribuzione urbana, non corrispondono ancora adeguati livelli di tutela in termini salariali, di sicurezza e diritti riconosciuti. Per ...

ONGNexus : RT @ERCGIL: Sottoscritto anche da CGIL, CISL e UIL, oggi la Regione Emilia-Romagna ha presentato il Patto per il Lavoro e il Clima, la prim… - ERCGIL : Sottoscritto anche da CGIL, CISL e UIL, oggi la Regione Emilia-Romagna ha presentato il Patto per il Lavoro e il Cl… - ItGigli : @GassmanGassmann @reportrai3 Se avessi avuto la tessera della CISL l’avrei stracciata... ma ho quella della Cgil! Chissà - ilgalaverna : @kittesencul @Moonlightshad1 Allora... questa e' una critica politica, a cui mi associo. Per questo sono uscito dal… - PalazzoAntonio : @Ariachetira Tutte le volte che ci sono lavoratori che protestano ci sono solo i Sindacati di Base e non quelli con… -