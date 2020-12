Carlos Ghosn - Sotto indagine in Francia per presunta evasione fiscale

Leggi su quattroruote

(Di martedì 15 dicembre 2020) Le autorità fiscali francesi avrebbero aperto un'superdurante i suoi ultimi tre anni alla guida della Renault e della Nissan. Per ora non ci sono conferme, ma sono molte le testate transalpine a ricostruire i motivi per i quali l'ex plenipotenziario dell'Alleanza franco-nipponica è finito nel mirino del fisco francese. La questione della residenza. Al centro dell'c'è una questione spesso dibattuta in molti Paesi europe, ovvero la definizione della residenza con i relativi obblighi erariali. Nel caso di, le autorità transalpine stanno cercando di capire se l'ex manager debba essere considerato un ex residente francese per il periodo tra il 2016 e il 2018. Nel 2012...