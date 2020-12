Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone in nuovi trailer che svelano i contenuti aggiuntivi della prima stagione (Di martedì 15 dicembre 2020) Activision ha pubblicato un paio di nuovi video che mostrano i contenuti in arrivo sia per Call of Duty: Black Ops Cold War che per il titolo gemello Call of Duty: Warzone nella prima stagione di aggiornamenti dei contenuti post-lancio. Sono attese nuove mappe, nuove modalità, nuove armi, inclusa Rebirth Island; una mappa Rebirth Island completamente nuova per Warzone, un'isola in cui è stato creato il famigerato gas Nova-6 della serie Black Ops. Viene poi fornito uno sguardo alle otto nuove mappe multiplayer, che includono una speciale versione festiva di Nuketown. Anche gli zombi ricevono qualche novità, ovviamente, con una nuova ... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 dicembre 2020) Activision ha pubblicato un paio divideo che mostrano iin arrivo sia perofOpsWar che per il titolo gemelloofnelladi aggiornamenti deipost-lancio. Sono attese nuove mappe, nuove modalità, nuove armi, inclusa Rebirth Island; una mappa Rebirth Island completamente nuova per, un'isola in cui è stato creato il famigerato gas Nova-6serieOps. Viene poi fornito uno sguardo alle otto nuove mappe multiplayer, che includono una speciale versione festiva di Nuketown. Anche gli zombi ricevono qualche novità, ovviamente, con una nuova ...

