Blangiardo (Istat): «A fine 2020 supereremo i 700 mila morti. Mai cosi tanti dal 1944» (Di martedì 15 dicembre 2020) Il bilancio dell’alto numero di vittime causate dalla pandemia da Covid in questo 2020 è stato confermato oggi anche dal presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo. «Una valutazione ragionevole fa pensare che quest’anno supereremo il confine dei 700 mila decessi complessivi», ha dichiarato Blangiardo spiegando come una cosa del genera si è verificata in Italia solo nel 1944: «Eravamo nel pieno della seconda guerra mondiale». Nel 2019 il dato era stato di 647mila morti. Un Paese fragile dove la popolazione anziana è sempre più numerosa. Nel suo censimento annuale l’Istat ha fotografato la realtà di una Italia dove l’età media si è innalzata nel 2019 di due anni rispetto al 2011 (da 43 a 45 anni). ... Leggi su open.online (Di martedì 15 dicembre 2020) Il bilancio dell’alto numero di vittime causate dalla pandemia da Covid in questoè stato confermato oggi anche dal presidente dell’Gian Carlo. «Una valutazione ragionevole fa pensare che quest’annoil condei 700decessi complessivi», ha dichiaratospiegando come una cosa del genera si è verificata in Italia solo nel: «Eravamo nel pieno della seconda guerra mondiale». Nel 2019 il dato era stato di 647. Un Paese fragile dove la popolazione anziana è sempre più numerosa. Nel suo censimento annuale l’ha fotografato la realtà di una Italia dove l’età media si è innalzata nel 2019 di due anni rispetto al 2011 (da 43 a 45 anni). ...

ferrazza : Il presidente dell’Istat Blangiardo ha detto che nel 2020 ci saranno 700mila morti in Italia, quasi il 10% per coro… - istat_it : ??#CensimentoPermanentePopolazione #Blangiardo Presidente #Istat ?'Conoscere la popolazione e le condizioni di v… - istat_it : #Blangiardo Presidente #Istat ?'Il #CensimentoPermanentePopolazione offre un importante elemento informativo che,… - noto_ignoto : Nel 2019 erano 650 mila. Chi glielo dice a #Ricciardi e a #Tgcom che stanno dipingendo il 2020 come l'apocalisse?… - AmataSalvo : RT @stemolinaradio: Blangiardo (#Istat): «Nel 2020 oltre 700.000 morti come nel ‘44. Valore preoccupante, ultima volta eravamo in piena gue… -