Biscotti al cioccolato (Di martedì 15 dicembre 2020) Se cercate una ricetta facile e veloce per preparare dei deliziosi dovete assolutamente provare questa. Una preparazione di circa 20 minuti, vediamola insieme. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 270 g di farina 00 130 g di burro 50 ml di olio di semi di girasole 1 uovo 2 cucchiai di succo di limone 90 g di zucchero a velo 50 g di amido di mais 10 g di lievito per dolci 200 g di cioccolato al latte o fondente Iniziamo la preparazione dei quindi per prima cosa spezzate una tavoletta di cioccolate e poi cercate di romperla a pezzetti piccoli abbastanza omogenei tra di loro. Quindi prendete un contenitore e aggiungete il burro, l'olio di semi, le uova, il limone e lo zucchero a velo e iniziate a mescolare il tutto. Continuate la preparazione dei quindi aggiungete all'impasto anche l'amido di mais, il lievito per dolci e la farina.

Dalla tradizione dei Candy Cane una ricetta speciale per questo Natale, i Biscotti intrecciati al cacao e vaniglia una gioia per la colazione dei più piccoli.