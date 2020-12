Benevento-Lazio, Tare: “Serve tanto equilibrio. La gente deve capire quando ci sono difficoltà” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Serve tanto equilibrio. L’importante è che quando ci sono le difficoltà la gente capisca. Da noi si va alle stelle alle stalle in un attimo. Ti qualifichi il mercoledì dopo venti anni in Champions League e poi perdi sabato contro il Verona. E abbiamo visto come. E dopo ci troviamo di nuovo alle stalle”. Lo ha detto ai microfoni di DAZN Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Benevento, valevole per l’anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) “. L’importante è checilelacapisca. Da noi si va alle stelle alle stalle in un attimo. Ti qualifichi il mercoledì dopo venti anni in Champions League e poi perdi sabato contro il Verona. E abbiamo visto come. E dopo ci troviamo di nuovo alle stalle”. Lo ha detto ai microfoni di DAZN Igli, direttore sportivo della, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il, valevole per l’anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. SportFace.

Miguel_An_Roman : Filippo vs. Simone. Inzaghi vs. Inzaghi. Benevento - Lazio. A las 20:45h, en @MovistarFutbol, batalla entre hermano… - johanncrochet : Benevento - Lazio, l’Inzaghico ! Simone x Pippo. - yeniacikcom : Serie A ?? IY | Benevento: 1 - Lazio: 1 - sportface2016 : VIDEO #BeneventoLazio | Pareggio di #Schiattarella a fine primo tempo - marcopiccari1 : La #Lazio domina sotto il profilo del gioco, ma le sbavature difensive non mancano. #Benevento vivo #primotempo -