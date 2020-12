Anziano malato e 'sequestrato', la compagna denuncia l'ex moglie e i figli (Di martedì 15 dicembre 2020) Immaginate di vivere in una favola e che improvvisamente tutto finisca, rubato dall'ingordigia dei parenti , che siate costretti vostro malgrado a non vederla o vederlo più e neppure di prendervi cura ... Leggi su trevisotoday (Di martedì 15 dicembre 2020) Immaginate di vivere in una favola e che improvvisamente tutto finisca, rubato dall'ingordigia dei parenti , che siate costretti vostro malgrado a non vederla o vederlo più e neppure di prendervi cura ...

LegnanoProgetto : State cercando assistenza per un Vs familiare anziano malato o disabile? Progetto Assistenza Legnano soddisfa ogni… - Severin23001904 : Se ho ragione, piccola, e non voglio avere ragione su questo, quest'uomo malato, crudele, molto più anziano, solo u… - biif : Dipende di quali vite parli. Se si parla di adulto lavoratore italiano sano forse la loro vita vale poco, invece se… - ncaramatti : @DoctorSassaroli @mgz82 @Cartabellotta Le RSA sono blindate ma i contagi e ahimè i morti ci sono. Il personale può… - NicolaBellu : @buch_1977 @damiano755 @ostvest @AlessioPessott dipende cosa si intende per 'cercarsi guai'; 1individuo sano e giov… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano malato Anziano malato e "sequestrato", la compagna denuncia l'ex moglie e i figli TrevisoToday Furgone usato come ambulanza per malati ospedale, 3 denunce

I carabinieri, approfondendo i controlli, oltre ad appurare che i tre operatori non erano in possesso di alcuna abilitazione sanitaria, hanno scoperto che il veicolo, un Fiat Ducato di proprietà del 2 ... Covid, 2039 morti nelle cra, un ospite su 4 malato. Strage vergognosa

Si cerca di chiamare 'normalità' o 'dato comunque significativo' (come ha fatto oggi Donini), quella che è una strage senza precedenti ... I carabinieri, approfondendo i controlli, oltre ad appurare che i tre operatori non erano in possesso di alcuna abilitazione sanitaria, hanno scoperto che il veicolo, un Fiat Ducato di proprietà del 2 ...Si cerca di chiamare 'normalità' o 'dato comunque significativo' (come ha fatto oggi Donini), quella che è una strage senza precedenti ...