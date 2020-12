“Anche il Napoli è interessato al Papu Gomez in rotta con l’Atalanta” (Di martedì 15 dicembre 2020) Dove andrà il Papu Gomez prossimo alla separazione con l’Atalanta? se lo chiedono sia Repubblica sia Corriere della Sera. Ecco cosa scrive il quotidiano milanese. La prossima settimana il suo agente, Giuseppe Riso, incontrerà i Percassi: dove andrà il Papu? Finora per amore di Bergamo ha declinato le ricche offerte della Cina e dell’Al Nassr. La valutazione estiva di 18 milioni ha spaventato le italiane, poco inclini a versare simili cifre per un ottimo giocatore ma prossimo a compiere 33 anni. Le milanesi, le romane, il Napoli osservano con attenzione l’evoluzione della vicenda. Questa la versione di Repubblica: Gomez è rimasto isolato: non è più un ragazzo e la sua cessione, anche per via del braccio di ferro ben noto ai potenziali acquirenti, può fruttare al massimo 10-15 milioni all’Atalanta, che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 dicembre 2020) Dove andrà ilprossimo alla separazione con l’Atalanta? se lo chiedono sia Repubblica sia Corriere della Sera. Ecco cosa scrive il quotidiano milanese. La prossima settimana il suo agente, Giuseppe Riso, incontrerà i Percassi: dove andrà il? Finora per amore di Bergamo ha declinato le ricche offerte della Cina e dell’Al Nassr. La valutazione estiva di 18 milioni ha spaventato le italiane, poco inclini a versare simili cifre per un ottimo giocatore ma prossimo a compiere 33 anni. Le milanesi, le romane, ilosservano con attenzione l’evoluzione della vicenda. Questa la versione di Repubblica:è rimasto isolato: non è più un ragazzo e la sua cessione, anche per via del braccio di ferro ben noto ai potenziali acquirenti, può fruttare al massimo 10-15 milioni all’Atalanta, che ...

