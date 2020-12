A Milano un consigliere M5s dimentica accesa la webcam e si fa una doccia in diretta streaming – Il video (Di martedì 15 dicembre 2020) Gianluca Corrado, consigliere comunale di Milano del M5s, è stato protagonista di un “incidente” in modalità smart working, avvenuto in diretta streaming mentre era collegato in video-conferenza alla riunione della commissione Mobilità e Ambiente. Corrado ha dimenticato accesa la webcam del suo smartphone ed è andato in bagno a farsi la doccia. Gli altri partecipanti hanno continuato i lavori senza scomporsi. Al Corriere della Sera, Corrado ha poi spiegato: Ero appena tornato dal tribunale, ma volevo seguire l’assessore Granelli e il dibattito tra i miei colleghi. Mi sono collegato per ascoltare, ma dovevo cambiarmi con una certa urgenza perché da lì a poco avevo altri appuntamenti in agenda. Pensavo di aver spento il ... Leggi su open.online (Di martedì 15 dicembre 2020) Gianluca Corrado,comunale didel M5s, è stato protagonista di un “incidente” in modalità smart working, avvenuto inmentre era collegato in-conferenza alla riunione della commissione Mobilità e Ambiente. Corrado hatoladel suo smartphone ed è andato in bagno a farsi la. Gli altri partecipanti hanno continuato i lavori senza scomporsi. Al Corriere della Sera, Corrado ha poi spiegato: Ero appena tornato dal tribunale, ma volevo seguire l’assessore Granelli e il dibattito tra i miei colleghi. Mi sono collegato per ascoltare, ma dovevo cambiarmi con una certa urgenza perché da lì a poco avevo altri appuntamenti in agenda. Pensavo di aver spento il ...

