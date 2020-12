Troppa ansia da lavoro? L’intelligenza artificiale arriva in soccorso (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo un anno di pandemia si contano i danni causati al mondo del lavoro non solo dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda il benessere psico-fisico dei lavoratori. In Italia e nel mondo, il 2020 sarà ricordato come l’anno più stressante di sempre. Otto lavoratori su dieci si dichiarano stremati I continui adattamenti richiesti dallo stato di emergenza costringono troppi lavoratori a vivere in una condizione occupazionale colma di ansia. Secondo l’indagine riportata da Mashable Italia, addirittura nove persone su dieci affermano come il disagio professionale si rifletta nella quotidianità sotto forma di insonnia, stress e depressione da mancanza di socializzazione. I lavoratori dichiarano troppo spesso di preferire l’aiuto delL’intelligenza artificiale, di un robot o di un Chatbot – un software ... Leggi su newsagent (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo un anno di pandemia si contano i danni causati al mondo delnon solo dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda il benessere psico-fisico dei lavoratori. In Italia e nel mondo, il 2020 sarà ricordato come l’anno più stressante di sempre. Otto lavoratori su dieci si dichiarano stremati I continui adattamenti richiesti dallo stato di emergenza costringono troppi lavoratori a vivere in una condizione occupazionale colma di. Secondo l’indagine riportata da Mashable Italia, addirittura nove persone su dieci affermano come il disagio professionale si rifletta nella quotidianità sotto forma di insonnia, stress e depressione da mancanza di socializzazione. I lavoratori dichiarano troppo spesso di preferire l’aiuto del, di un robot o di un Chatbot – un software ...

France5610 : E anche stasera io non guarderò la puntata... Troppa ansia. Vi seguirò da qui?? #gregorelli - niccoxsmile_ : @laast_c personalmente mi sembra troppa ansia per un singolo, poi ci sono troppi numeri e simboli, secondo non lo a… - t6dorokie : ho troppa ansia per l’interrogazione di chimica di domani vorrei togliermi il pensiero ma al contempo vorrei che il domani non arrivasse mai - Luuvaan : @gioxlouis le mie amiche non sanno nemmeno che ho twitter mi fa troppa ansia pensare che magari possano vedere il mio profilo madoo - _soft_hedgehog_ : io ho smesso di guardare black mirror perché mi metteva troppa ansia e adesso mi ritrovo a vivere dentro a un episodio, bene -