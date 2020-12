The Voice Senior la semifinale e la finale in onda questa settimana (Di lunedì 14 dicembre 2020) Doppio appuntamento per The Voice Senior perché la semifinale e la finale andranno in onda rispettivamente venerdì 18 dicembre e domenica 20 dicembre. Un successo straordinario per Antonella Clerici, per il programma che non doveva essere un talent ma che di certo è uno show che sta incollando alla tv più generazioni e un pubblico che ha superato di gran lunga le aspettative. Il 2020 si chiude con il programma rivelazione, gli over 60 che cantano e si raccontano ci emozionano regalando l’energia per andare avanti. Molti pensavano invece che sarebbe stato il contrario, che The Voice Senior potesse essere noioso, ma è tutto vincente e primi tra tutti la giuria composta da Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Al Bano con sua figlia Jasmine ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 dicembre 2020) Doppio appuntamento per Theperché lae laandranno inrispettivamente venerdì 18 dicembre e domenica 20 dicembre. Un successo straordinario per Antonella Clerici, per il programma che non doveva essere un talent ma che di certo è uno show che sta incollando alla tv più generazioni e un pubblico che ha superato di gran lunga le aspettative. Il 2020 si chiude con il programma rivelazione, gli over 60 che cantano e si raccontano ci emozionano regalando l’energia per andare avanti. Molti pensavano invece che sarebbe stato il contrario, che Thepotesse essere noioso, ma è tutto vincente e primi tra tutti la giuria composta da Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Al Bano con sua figlia Jasmine ...

