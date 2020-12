Tennis | ipotesi sui primi tre mesi nel circuito ATP 2021 | si comincia a Delrey Beach | Australian Open a febbraio

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 dicembre 2020) I crismi dell’ufficialità ancora non ci sono, ma si lavora alacremente. Il mondo delsi sta avvicinando a stilare il prossimo calendariotra mille incertezze. Le problematiche legate alla pandemia non sono di poco conto e di conseguenza gli organizzatori stanno cercando delle soluzioni. Come riportato da L’Equipe, si possono fare delle considerazioni per il primo trimestre dell’anno venturo (gennaio-marzo). In attesa dell’ufficialità, si può parlare del fatto che prima del trasferimento a Melbourne (15-17 gennaio), dopo il quale i giocatori dovranno essere 14 giorni in quarantena, le qualificazioni dello Slam si terranno a Dubai, con inizio previsto il 9 gennaio. Oltre a questo appuntamento, vi dovrebbero essere due tornei, con Delrayinteressata a essere una delle sedi. A, nella settimana a ...