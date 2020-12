Stretta di Natale e verifica sul tavolo del governo, 48 ore per trattare (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - Ancora nessuna decisione del governo sulla nuova Stretta di Natale mentre al Senato le forze di maggioranza stanno discutendo sulla possibilità di una mozione unitaria riguardo le deroghe sugli spostamenti nei giorni-super festivi. Il Comitato tecnico scientifico questa mattina ha chiesto al governo di inasprire le misure anti Covid durante il periodo natalizio, tra poco comincerà una riunione ad hoc per valutare le misure. Ieri l'ala rigorista ha insistito sull'applicazione del ‘modello Merkel' per evitare una terza ondata, far diventare zona rossa o arancione l'Italia nei giorni festivi e pre-festivi. Si valuta lo strumento da adottare ma soprattutto come contenere il diffondersi del contagio ed evitare gli assembramenti soprattutto nelle grandi città. Ma il braccio di ferro è in corso, perchè da una parte si ... Leggi su agi (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - Ancora nessuna decisione delsulla nuovadimentre al Senato le forze di maggioranza stanno discutendo sulla possibilità di una mozione unitaria riguardo le deroghe sugli spostamenti nei giorni-super festivi. Il Comitato tecnico scientifico questa mattina ha chiesto aldi inasprire le misure anti Covid durante il periodo natalizio, tra poco comincerà una riunione ad hoc per valutare le misure. Ieri l'ala rigorista ha insistito sull'applicazione del ‘modello Merkel' per evitare una terza ondata, far diventare zona rossa o arancione l'Italia nei giorni festivi e pre-festivi. Si valuta lo strumento da adottare ma soprattutto come contenere il diffondersi del contagio ed evitare gli assembramenti soprattutto nelle grandi città. Ma il braccio di ferro è in corso, perchè da una parte si ...

