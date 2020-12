Sonia Lorenzini: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, ex fidanzato, Grande Fratello Vip, Instagram (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, lunedì 14 dicembre su Canale 5. In quest’articolo informazioni e curiosità sulla nuova concorrente Sonia Lorenzini. Sonia Lorenzini: chi è, anni, che lavoro fa Sonia Lorenzini è nata il 27 febbraio del 1989 a Asola, in provincia di Mantova. Dopo aver conseguito la maturità, Sonia si è trasferita a Brescia con l’allora fidanzato: quando la storia è giunta al capolinea, la ragazza è ritornata dai genitori, ad Acquanegra sul Chiese. Sonia, seppur giovanissima, in passato ha scoperto di avere un tumore alla tiroide. Male che ha affrontato con tanto coraggio e determinazione. Ha fatto molti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata delVip, in onda questa sera, lunedì 14 dicembre su Canale 5. In quest’articolo informazioni e curiosità sulla nuova concorrente: chi è, anni, chefaè nata il 27 febbraio del 1989 a Asola, in provincia di Mantova. Dopo aver conseguito la maturità,si è trasferita a Brescia con l’allora: quando la storia è giunta al capolinea, la ragazza è ritornata dai genitori, ad Acquanegra sul Chiese., seppur giovanissima, in passato ha scoperto di avere un tumore alla tiroide. Male che ha affrontato con tanto coraggio e determinazione. Ha fatto molti ...

