Rimuovere i capelli dalla spazzola con un colpo solo | ecco il trucco!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Sapete comein una sola mossa? Può capitare che chi la utilizza tutti i giorni faccia diventare laun vero e proprio ricettacolo di polvere e fusti morti. Di conseguenza, diventa più difficile tenere in ordine la chioma, per non parlare dell’igiene che, così facendo, viene a mancare. Curiose di sapere come fare in modo efficace e veloce? Iniziamo!: da dove cominciare? Può capitare di non riuscire facilmente a: i fusti restano impigliati e sono molto difficili da tirare via perché si spezzano. Esiste, però, un rimedio molto efficace. Mettete a bagno la ...