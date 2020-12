Oculus Quest 2 sta andando letteralmente a ruba. Sold out negli Stati Uniti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Oculus Quest 2 sta vendendo molto bene e negli Stati Uniti chi vuole mettere le mani sul visore, dovrà aspettare fino al 2021. Il visore standalone non arriverà fino a gennaio su Amazon USA o su sito Web Oculus di Facebook. Anche il dispositivo da $ 299 è esaurito su Best Buy. Oculus Quest 2 da noi risulta disponibile su Amazon, ma Facebook avverte sul suo sito Web che i nuovi ordini per la versione da 64 GB ($ 299) o 256 GB ($ 399) di Quest 2 sono stimati per la consegna l'11 gennaio 2021 negli USA, segno che il visore ha avuto un grande successo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020)2 sta vendendo molto bene echi vuole mettere le mani sul visore, dovrà aspettare fino al 2021. Il visore standalone non arriverà fino a gennaio su Amazon USA o su sito Webdi Facebook. Anche il dispositivo da $ 299 è esaurito su Best Buy.2 da noi risulta disponibile su Amazon, ma Facebook avverte sul suo sito Web che i nuovi ordini per la versione da 64 GB ($ 299) o 256 GB ($ 399) di2 sono stimati per la consegna l'11 gennaio 2021USA, segno che il visore ha avuto un grande successo. Leggi altro...

tech_gamingit : Oculus Quest 2 sta andando a ruba come Xbox Series X e PS5, potete ancora acquistarlo su - oOShinobi777Oo : Oculus Quest 2 sta andando a ruba come Xbox Series X e PS5, potete ancora acquistarlo su - IGNitalia : #Myst sbarca su Oculus Quest e Quest 2 con il suo carico di enigmi assurdi, frustrazione, tanta nostalgia e poche n… - alykandro : @vitoebasta L’hai voluto tu eh: - iPhone 12 pro - Apple whatch 6 - MacBook Pro 16” - Oculus Quest 2 - AirPods Pro -… - CaputoItalo : TEMPORARY STORE SINCE 2003 : Oculus Quest 2, visore VR all-in-one, da 256 GB -