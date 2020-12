Nick Jonas e Priyanka Chopra vogliono una famiglia: le dichiarazioni (Di lunedì 14 dicembre 2020) I due sposini guardano al futuro insieme Nick Jonas e Priyanka Chopra sono sposati da più di due anni e secondo delle fonti di Entertainment Tonight, dichiarano di volere presto una famiglia. I RUMORS A RIGUARDO Chopra aveva detto a ET, nel settembre 2019, che voleva “tanti bambini quanti Dio ci avrebbe dato”. La fonte che ha detto che i due stanno iniziando a pianificare per la loro famiglia e che la coppia si sta godendo delle vacanze tranquille insieme. Stanno trascorrendo insieme il periodo di Natale a Londra, dato che nel frattempo lei è sul set di un nuovo progetto. In un’intervista, Chopra ha anche detto di essere felice di essere riuscita a trascorrere la quarantena con suo marito e di aver appreso che gli piace ancora di più dopo tutto questo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) I due sposini guardano al futuro insiemesono sposati da più di due anni e secondo delle fonti di Entertainment Tonight, dichiarano di volere presto una. I RUMORS A RIGUARDOaveva detto a ET, nel settembre 2019, che voleva “tanti bambini quanti Dio ci avrebbe dato”. La fonte che ha detto che i due stanno iniziando a pianificare per la loroe che la coppia si sta godendo delle vacanze tranquille insieme. Stanno trascorrendo insieme il periodo di Natale a Londra, dato che nel frattempo lei è sul set di un nuovo progetto. In un’intervista,ha anche detto di essere felice di essere riuscita a trascorrere la quarantena con suo marito e di aver appreso che gli piace ancora di più dopo tutto questo ...

autvmn_leaves : Shawn Mendes, Tom Ellis (ora mi blocca), Ian Somerhalder, Nick Jonas, Justin Bieber, i fratelli Sprouse per ora non… - iamamexal : La me dodicenne che cantava questa canzone a squarciagola dedicandola a Nick Jonas, che era al tempo la mia crush ?? - stupiddthought : RT @zaynsart_: Comunque non so chi l’ha già visto ma per me Dash & Lily ha salvato questo Natale 2020, è stata una seria troppo bella, pia… - astrobIond : tralasciando che grazie a questa serie ho finalmente capito chi è nick jonas dei tre......molto rilevante - astrobIond : io sto ancora pensando a dash e lily comunque perché non posso credere di essermi innamorata dell’ennesimo personag… -