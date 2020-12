Il progetto di Di Maio e Spadafora, un triangolare al Maradona tra Italia, Inghilterra e Argentina (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il calcio come veicolo di pace. È l’idea lanciata ieri a 90° dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio «Lo sport è fraternità, amicizia e passione. Saremmo noi come Italia a prendere metaforicamente per mano due grandi paesi. Mi riferisco all’Argentina e all’Inghilterra». Cresciuto a Pomigliano D’Arco, grande tifoso di Maradona, Di Maio lancia la proposta di un triangolare al Maradona «Sono del 1986 e quando giocavo a calcio con gli amici, Diego era nel nostro dna. È un pezzo della storia di questa città, al di là della passione sportiva. Sarebbe bello organizzare un triangolare della pace tra Italia, Argentina e Inghilterra. Sarebbe un bel momento di confronto, a volte lo sport unisce ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il calcio come veicolo di pace. È l’idea lanciata ieri a 90° dal Ministro degli Esteri Luigi Di«Lo sport è fraternità, amicizia e passione. Saremmo noi comea prendere metaforicamente per mano due grandi paesi. Mi riferisco all’e all’». Cresciuto a Pomigliano D’Arco, grande tifoso di, Dilancia la proposta di unal«Sono del 1986 e quando giocavo a calcio con gli amici, Diego era nel nostro dna. È un pezzo della storia di questa città, al di là della passione sportiva. Sarebbe bello organizzare undella pace tra. Sarebbe un bel momento di confronto, a volte lo sport unisce ...

