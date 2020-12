Il governo prepara il lockdown per Natale e Capodanno (Di lunedì 14 dicembre 2020) Pd e M5s sulla linea dura, così il ministro della Salute Speranza. La responsabile dell'Agricoltura e capo delegazione Iv, Bellanova attendista. È questa la ‘fotografia' del vertice (durato poco piò di un'ora) di governo tenutosi alla luce delle scene di assembramento soprattutto nelle grandi città che contrastano quanto ha deciso la Germania. Anche il premier Conte, secondo quanto viene riferito, ha sottolineato nell'incontro il pericolo della terza ondata, facendo riferimento – al pari di Franceschini, Speranza, Boccia e Bonafede – alle misure adottate dalla Merkel. Da mercoledì in Germania si dovranno chiudere tutti i negozi - con esclusione di alimentari e drogherie - e saranno vietati gli assembramenti all'aperto, inoltre niente obbligo di presenza a scuola. Proprio per scongiurare una nuova impennata di contagiati e di morti l'esecutivo è orientato ad una nuova ... Leggi su agi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Pd e M5s sulla linea dura, così il ministro della Salute Speranza. La responsabile dell'Agricoltura e capo delegazione Iv, Bellanova attendista. È questa la ‘fotografia' del vertice (durato poco piò di un'ora) ditenutosi alla luce delle scene di assembramento soprattutto nelle grandi città che contrastano quanto ha deciso la Germania. Anche il premier Conte, secondo quanto viene riferito, ha sottolineato nell'incontro il pericolo della terza ondata, facendo riferimento – al pari di Franceschini, Speranza, Boccia e Bonafede – alle misure adottate dalla Merkel. Da mercoledì in Germania si dovranno chiudere tutti i negozi - con esclusione di alimentari e drogherie - e saranno vietati gli assembramenti all'aperto, inoltre niente obbligo di presenza a scuola. Proprio per scongiurare una nuova impennata di contagiati e di morti l'esecutivo è orientato ad una nuova ...

Agenzia_Italia : Il governo prepara il lockdown per Natale e Capodanno - fisco24_info : Il governo prepara il lockdown per Natale e Capodanno: Pd e M5s sulla linea dura, così il ministro della Salute Spe… - enri2104 : @GiovanniToti E anche oggi con un bel “senza abbassare la guardia” Giovannino mangiapansoti si pulisce la coscienza… - SabinoGiorgi : @Lucia39134555 @crialicata Ma perché, il nostro Governo non si prepara a vaccinare tutti pure lui? - Lucia41194788 : @myrtamerlino Quindi state dando la sponda al governo per un nuovo lockdown a gennaio ha stato i cittadini intanto… -

Ultime Notizie dalla rete : governo prepara Il governo prepara il lockdown per Natale e Capodanno AGI - Agenzia Italia Coronavirus, ultime notizie. Folla per lo shopping, governo valuta nuove restrizioni. LIVE Il governo valuta una stretta ... i 5.000 abitanti potrebbero spostarsi ma per non più di 30 chilometri. Si prepara intanto la campagna vaccinale: padiglioni mobili in 1.500 piazze italiane ... Troppi rischi contagio, per Natale il governo prepara la zona rossa in tutta Italia StampaIl governo valuta un irrigidimento delle misure anticontagio nei giorni festivi e prefestivi: l’idea è quella di rendere tutta l’Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, perme ... Il governo valuta una stretta ... i 5.000 abitanti potrebbero spostarsi ma per non più di 30 chilometri. Si prepara intanto la campagna vaccinale: padiglioni mobili in 1.500 piazze italiane ...StampaIl governo valuta un irrigidimento delle misure anticontagio nei giorni festivi e prefestivi: l’idea è quella di rendere tutta l’Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, perme ...