Elisabetta Gregoraci nella bufera | in treno senza mascherina

Leggi su chenews

(Di lunedì 14 dicembre 2020), l’ex concorrente del Gf Vip sarebbe stata beccata in. Cerchiamo di scoprire qualche cosa in più. foto facebookQuesta sera torna una nuova puntata di Grande Fratello Vip e tra le prime anticipazioni pare proprio che la showgirl calabrese che una settimana fa si è ritirata dal gioco questa sera entrerà per un confronto con Pierpaolo Pretelli. Nel frattempo però la donna che è tornata ad abbracciare suo figlio Nathan pare averne combinata una delle sue e la prova sta proprio in una delle sue ultime storie pubblicata per ringraziare tutte le persone che la sostengono. Prima di entrare nel particolare vi ricordo che il Grande Fratello Vip torna in onda con una puntata davvero piena di colpi di ...