Eclissi di sole online e stelle cadenti nel nostro cielo

(Di lunedì 14 dicembre 2020) C’è uno spettacolo in cielo in questo lunedì che l’Italia può vedere solo on line. C’è un’eclissi totale di Sole che si può vedere dal Sud America. Il Virtual Telescope trasmetterà l’evento in streaming, grazie alla collaborazione con alcune istituzioni argentine e cilene a partire dalle 15 e 30 con culmine alle 17 e 14. La Luna coprirà completamente il Sole, proiettando un cono d’ombra sulla Terra. Si vedrà la parte più esterna dell’atmosfera del Sole, la corona. La totalità avrà una durata massima di 2 minuti e 10 secondi.