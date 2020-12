Display, arriva il marketing in prima serata (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il marketing è morto? Viva il marketing. Osannata panacea di tutti i mali o ostaggio di improvvisati santoni? Mai come oggi il marketing è al centro dei processi che governano e indirizzano le imprese e la società. Nasce proprio con l’intento di celebrare questo settore con un grande show Display, il primo evento digitale tutto dedicato al marketing e al suo storytelling. L’appuntamento è per martedì 15 alle 21, in prima serata è il caso di dirlo, sul sito dedicato www.Displaylive.it. Sulla scena, chiamati a raccontare i trend della comunicazione del prossimo anno, speaker di altissimo livello, massimi esperti in materia. Da Veronica Gentili, una delle principali conoscitrici di Facebook in Italia a Vera Gheno, sociolinguista specializzata in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilè morto? Viva il. Osannata panacea di tutti i mali o ostaggio di improvvisati santoni? Mai come oggi ilè al centro dei processi che governano e indirizzano le imprese e la società. Nasce proprio con l’intento di celebrare questo settore con un grande show, il primo evento digitale tutto dedicato ale al suo storytelling. L’appuntamento è per martedì 15 alle 21, inè il caso di dirlo, sul sito dedicato www.live.it. Sulla scena, chiamati a raccontare i trend della comunicazione del prossimo anno, speaker di altissimo livello, massimi esperti in materia. Da Veronica Gentili, una delle principali conoscitrici di Facebook in Italia a Vera Gheno, sociolinguista specializzata in ...

