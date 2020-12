Democrazia Cristiana, Carla Crafa nominata segretaria provinciale di Benevento (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Segretario politico regionale della Democrazia Cristiana della Campania dott. Corrado Giardina (Caserta) ed il Segretario regionale Elettorale della D.C. Geom. Antonio Loffredo (Avellino) hanno espresso grande soddisfazione per il notevole e costante irrobustirsi delle file dei dirigenti e sostenitori dello scudocrociato campano, presente ormai in maniera efficace e ben radicata in tutte le cinque province della regione Campania. Ultima in ordine di tempo e molto rilevante sul piano politico la nomina che la Segreteria politica nazionale ha conferito alla Sig.ra Carla Crafa, di Fragneto Monforte quale nuovo Segretario provinciale per lo Sviluppo e l’Organizzazione della Democrazia Cristiana in provincia di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Segretario politico regionale delladella Campania dott. Corrado Giardina (Caserta) ed il Segretario regionale Elettorale della D.C. Geom. Antonio Loffredo (Avellino) hanno espresso grande soddisfazione per il notevole e costante irrobustirsi delle file dei dirigenti e sostenitori dello scudocrociato campano, presente ormai in maniera efficace e ben radicata in tutte le cinque province della regione Campania. Ultima in ordine di tempo e molto rilevante sul piano politico la nomina che la Segreteria politica nazionale ha conferito alla Sig.ra, di Fragneto Monforte quale nuovo Segretarioper lo Sviluppo e l’Organizzazione dellain provincia di ...

