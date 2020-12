Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X ed S | mille volte meglio delle versioni last-gen? - articolo

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ormai lo sanno tutti chesu PlayStation 4 eOne è in uno stato decisamente travagliato, con prestazioni più che critiche. Stiamo preparando per voi un confronto completo tra tutte le, ma per fortuna i possessori di PlayStation 5 eX ed S se la passano. Se è vero che il gioco punta molto sulla retrocompatibilità (e non sfrutta le capacità della next-), è anche vero che l'architetturanuove macchine Microsoft e Sony è ben più portata a reggere l'impatto col titolo CD Projekt RED. Anche su Stadia, per quel che abbiamo visto fino ad ora, i risultati sono positivi. Il segretoprestazioni di...