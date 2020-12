Covid, Zaia: “Assembramenti? Spettacolo immondo, città prese d’assalto. Difficile vincere la battaglia senza la collaborazione dei cittadini” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Gli assembramenti sono la vera partita. Lo Spettacolo immondo di tutto quello che sta accadendo in giro per l’Italia, nonostante la crisi, il collasso della sanità, è indescrivibile. Ci sono arrivate segnalazioni con foto dei serpentoni di Asiago, e delle città prese d’assalto”, così il presidente del Veneto Luca Zaia parlando degli assembramenti del fine settimana, sottolineando diversi episodi accaduti in Regione, come Treviso dove il sindaco ha dovuto transennare la città. “Alla luce di tutto questo è Difficile vincere una battaglia se non c’è la collaborazione dei cittadini“, ha aggiunto Zaia, ricordando che “il divieto di assembramento” non deriva da un dpcm, ma da “una legga del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Gli assembramenti sono la vera partita. Lodi tutto quello che sta accadendo in giro per l’Italia, nonostante la crisi, il collasso della sanità, è indescrivibile. Ci sono arrivate segnalazioni con foto dei serpentoni di Asiago, e delle”, così il presidente del Veneto Lucaparlando degli assembramenti del fine settimana, sottolineando diversi episodi accaduti in Regione, come Treviso dove il sindaco ha dovuto transennare la. “Alla luce di tutto questo èunase non c’è ladei cittadini“, ha aggiunto, ricordando che “il divieto di assembramento” non deriva da un dpcm, ma da “una legga del ...

