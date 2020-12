Covid: assembramenti per lo shopping e lo spritz! (Di lunedì 14 dicembre 2020) di Redazione. Hanno riaperto il portone della stalla e le pecore si sono subito precipitate tutte fuori, riversandosi in massa per le piazze e le strade d’Italia! Questa è l’immagine plastica di un paese che passa dalla zona rossa, arancione e gialla a quella del “libera tutti”, seguendo più gli umori dei ‘cittadini-elettori’, pur di Leggi su freeskipper (Di lunedì 14 dicembre 2020) di Redazione. Hanno riaperto il portone della stalla e le pecore si sono subito precipitate tutte fuori, riversandosi in massa per le piazze e le strade d’Italia! Questa è l’immagine plastica di un paese che passa dalla zona rossa, arancione e gialla a quella del “libera tutti”, seguendo più gli umori dei ‘cittadini-elettori’, pur di

Adnkronos : #Arcuri: '#Assembramenti in città sono insopportabili' - #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Arcuri: 'Insopportabili gli assembramenti visti in città' #Covid - tpi : “Qui è un delirio”. Veneto, file interminabili di auto verso gli impianti sciistici. - SkyTG24 : Covid Lombardia, Fontana: 'Assembramenti mettono in gioco i sacrifici' - chu_mou : RT @bepsfan92: Comunque a me Netflix funziona ancora ! Non capisco tutta sta voglia di uscire ?? #assembramenti #milano #netflix #Covid_1… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid assembramenti Covid: folla quasi ovunque per lo shopping. Arcuri: insopportabili assembramenti Agenzia ANSA Boccia vuole il pugno duro a Natale: "Serve un lockdown generale" Ma c'è chi si spinge oltre e suggerisce all'esecutivo giallorosso di seguire la linea della cancelliera tedesca Angela Merkel che, per contrastare la diffusione del Coronavirus ... "In alcune strade ... Natale, si va verso la chiusura di bar e ristoranti nei festivi e prefestivi per contrastare gli assembramenti Troppi assembramenti si sono visti negli ultimi weekend ... «Sono ormai lunghi mesi che siamo tutti impegnati, con grandi e piccoli sacrifici, nella battaglia contro il Covid-19 - ha scritto ieri ... Ma c'è chi si spinge oltre e suggerisce all'esecutivo giallorosso di seguire la linea della cancelliera tedesca Angela Merkel che, per contrastare la diffusione del Coronavirus ... "In alcune strade ...Troppi assembramenti si sono visti negli ultimi weekend ... «Sono ormai lunghi mesi che siamo tutti impegnati, con grandi e piccoli sacrifici, nella battaglia contro il Covid-19 - ha scritto ieri ...