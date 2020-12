Coronavirus: in Piemonte calano i ricoverati in terapia intensiva, 13 in meno di ieri (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 528 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 6,1 % degli 8.647 tamponi eseguiti. Dei 528 nuovi casi, gli asintomatici sono 226, pari ... Leggi su gazzettadasti (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 528 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 6,1 % degli 8.647 tamponi eseguiti. Dei 528 nuovi casi, gli asintomatici sono 226, pari ...

