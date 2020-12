Classifica delle città per qualità della vita, Napoli è 91ª: perde 11 posizioni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Pubblicata la Classifica del Sole 24Ore sul benessere dei territori. L’indagine, giunta alla sua 31esima pubblicazione, ha analizzato la qualità della vita delle città italiane attraverso 90 indicatori, tra cui anche l’impatto della pandemia da Covid-19. L’analisi si concentra su sei aree tematiche di analisi: 1. Ricchezza e consumi; 2. Demografia e salute; 3. Affari e lavoro; 4. Ambiente e servizi; 5. Giustizia e sicurezza; 6. Cultura e tempo libero. Bologna si piazza al primo posto della Classifica, con un guadagno di ben 13 posizioni, ma è l’intera regione Emilia Romagna ad avere gli indicatori più alti: nelle prime 20 posizioni infatti, sono ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Pubblicata ladel Sole 24Ore sul benessere dei territori. L’indagine, giunta alla sua 31esima pubblicazione, ha analizzato laitaliane attraverso 90 indicatori, tra cui anche l’impattopandemia da Covid-19. L’analisi si concentra su sei aree tematiche di analisi: 1. Ricchezza e consumi; 2. Demografia e salute; 3. Affari e lavoro; 4. Ambiente e servizi; 5. Giustizia e sicurezza; 6. Cultura e tempo libero. Bologna si piazza al primo posto, con un guadagno di ben 13, ma è l’intera regione Emilia Romagna ad avere gli indicatori più alti: nelle prime 20infatti, sono ...

