Calcio in lutto, è morto Gérard Houllier: aveva 73 anni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il mondo del Calcio piange Gérard Houllier, ex Ct della Francia e soprattutto ex tecnico di Liverpool e Lione. Nella notte tra domenica e lunedì, la leggenda del Calcio francese si è spenta all'età di 73 anni. Uno dei tanti allenatori a praticare questa professione senza essere stato un calciatore professionista, ha segnato un'epoca sulla panchina di Lione e Liverpool. Una Coppa Uefa e una Supercoppa Europea oltre alla Coppa di Lega (due volte) e la Charity Shield (2001) sulla panchina dei reds. Due titoli nazionali con il Lione oltre ad altri due alla guida del Psg. L'ultima esperienza da allenatore sulla panchina dell'Aston Villa nella stagione 2010-11. SportFace.

