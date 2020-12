Apre a Bergamo il nuovo reparto di emergenza all'Humanitas Gavazzeni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nell'attuale situazione di scarsità di posti in terapie intensive è un'ottima notizia l'apertura di un nuovo dipartimento di emergenza nel già esistente ospedale di Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Comprende un'area di 4000 metri quadrati e potrà ospitare 23 posti letto distribuiti in 15 stanze singole e 2 camere da 4 posti letto. In casi di urgenza, convertendo le stanze di degenza e impiegando le postazioni di Shock Room e quelle del blocco operatorio, potrà ospitare fino a 29 posti di terapia intensiva. Proprio per fronteggiare il Covid, il complesso ha un sistema di areazione dotato di filtri ad alta efficienza capaci di trattenere le particelle infette prima di essere immesse nell'ambiente. Attraverso sofisticati sistemi di trasferimento di dati, i pazienti possono essere monitorati costantemente ... Leggi su panorama (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nell'attuale situazione di scarsità di posti in terapie intensive è un'ottima notizia l'apertura di undipartimento dinel già esistente ospedale didi. Comprende un'area di 4000 metri quadrati e potrà ospitare 23 posti letto distribuiti in 15 stanze singole e 2 camere da 4 posti letto. In casi di urgenza, convertendo le stanze di degenza e impiegando le postazioni di Shock Room e quelle del blocco operatorio, potrà ospitare fino a 29 posti di terapia intensiva. Proprio per fronteggiare il Covid, il complesso ha un sistema di areazione dotato di filtri ad alta efficienza capaci di trattenere le particelle infette prima di essere immesse nell'ambiente. Attraverso sofisticati sistemi di trasferimento di dati, i pazienti possono essere monitorati costantemente ...

